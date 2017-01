Shell vende US$ 4,7 bi em áreas de petróleo e gás

Londres – A Royal Dutch Shell anunciou dois desinvestimentos nesta terça-feira no valor de 4,7 bilhões de dólares, incluindo a venda de uma parte de seus ativos do Mar do Norte para a Chrysaor, que vai se tornar um dos três maiores produtores de petróleo e gás do Reino Unido.

Os acordos trazem as alienações da Shell para 12,5 bilhões de dólares desde meados de 2015 –a meta da companhia é 30 bilhões de dólares em vendas de ativos até 2018.

A Shell está reduzindo a dívida acumulada pela aquisição de 54 bilhões de dólares do Grupo BG no ano passado. Esse negócio ampliou fortemente os ativos da Shell no Brasil.

Agora a Shell concordou em vender uma mistura de ativos novos e antigos de petróleo e gás do Mar do Norte, representando mais da metade da produção da Shell no Mar do Norte do Reino Unido, para a Chrysaor por até 3,8 bilhões de dólares.

“(O acordo está) proporcionando um trampolim para a Chrysaor para trazer novos investimentos e crescimento para a bacia”, disse o diretor da Shell Andy Brown.

O acordo deve ser concluído no segundo semestre do ano e fará da Chrysaor a principal empresa independente de exploração e produção do Reino Unido.

Grandes petroleiras como a Shell e a BP estão se retirando da bacia do Mar do Norte para focar em áreas de maior lucro, como o Brasil ou o Golfo do México.

A Shell também anunciou a venda de fatia em campo de gás da Tailândia para a Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company por 900 milhões de dólares.