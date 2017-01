Shell deve vender ativos no Mar do Norte para Chrysaor

Londres – A petroleira Shell está perto de vender uma grande fatia de seus ativos de óleo e gás no Mar do Norte para a Chrysaor, apoiada por capital de private equity, por 3 bilhões de dólares, disseram fontes do setor bancário, em um marco importante para reduzir a dívida da empresa depois da compra do grupo BG.

A Chrysaor, uma petroleira focada no Mar do Norte e sustentada pelo fundo de private equity EIG Partners, irá adquirir um mix de campos antigos, novos projetos e infraestrutura da Shell.

O negócio em uma região de alto custo de produção é visto como um teste decisivo para o apetite do setor por negócios de exploração e produção, à medida que o mercado lentamente se recupera de dois anos e meio de baixos preços do petróleo. A conclusão do acordo pode estimular outros negócios no Mar do Norte e em outras regiões.

A Shell e a Chrysaor não quiseram comentar.

O negócio deverá ser anunciado nos próximos dias para coincidir com a divulgação de resultados anuais da Shell em 2 de fevereiro, disseram várias fontes.

A Chrysaor deverá se tornar operadora de diversos campos, destacando a mudança de cenário no Mar do Norte, onde grandes petroleiras como Shell e BP têm tido dificuldade para conseguir lucros.