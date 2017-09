Shell abre comercializadora de energia elétrica no Brasil

São Paulo – A petroleira Royal Dutch Shell recebeu autorização para iniciar as operações de uma comercializadora de energia elétrica no Brasil, segundo aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.

A Shell Energy do Brasil Ltda foi autorizada a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), segundo a publicação da agência reguladora.

“A Shell Energy do Brasil é mais um exemplo do comprometimento da Shell com o mercado brasileiro de energia, onde está presente há 104 anos”, disse a empresa em nota.

A petroleira disse que mais informações sobre o início das operações da comercializadora “serão divulgadas no momento oportuno”.

O movimento da Shell vem em meio a um forte crescimento no Brasil do mercado livre de eletricidade, em que grandes consumidores podem negociar contratos de energia diretamente com geradores ou comercializadoras.

O aquecimento desse mercado tem atraído novas empresas para o setor, como a corretora XP Investimentos, que disse em julho que pretende lançar ainda neste ano uma comercializadora de energia elétrica.