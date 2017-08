Seguradora da Triunfo paga R$149,8 mi para outorga de Viracopos

São Paulo – A Triunfo Participações e Investimentos anunciou, em fato relevante divulgado na noite de quarta-feira, que a seguradora Swiss Re Corporate Solutions Brasil pagou à Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) 149,8 milhões de reais referente à parcela da outorga do aeroporto de Viracopos.

A Justiça do Distrito Federal tinha concedido liminar no início de agosto suspendendo o acionamento de seguro para o pagamento da outorga do aeroporto, que está em processo de devolução amigável para o governo. No fato relevante, a empresa não deu mais detalhes sobre o acionamento do seguro.

Triunfo e a UTC Engenharia, sócias na concessionária que administra Viracopos, decidiram no final de julho pela devolução da concessão em termos negociados com o governo federal.

A concessionária, que afirma já ter investido cerca de 3 bilhões de reais no novo terminal do aeroporto, diz que houve frustração nas projeções de demanda, com impacto para a situação financeira.