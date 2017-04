Santander vê espaço para mais queda em provisão para calotes

São Paulo – Há espaço para novas quedas nas provisões de bancos para perdas com inadimplência nos próximos trimestres, disse nesta quarta-feira o presidente-executivo do Santander Brasil, Sergio Rial.

Falando a jornalistas sobre os resultados do primeiro trimestre, Rial disse que a previsão reflete a percepção de gradual melhora do cenário macroeconômico do país, que diminuiria a pressão sobre a qualidade da carteira de crédito dos bancos.

Nesse sentido, Rial afirmou que o aumento dos índices de inadimplência do Santander Brasil no primeiro trimestre não deve se refletir em aumento dos índices de atrasos acima de 90 dias. “Isso não vai acontecer”, garantiu.