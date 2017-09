Santander revela proposta para agência bancária do futuro

São Paulo – O Santander Brasil revelou nesta segunda-feira sua proposta para a agência bancária do futuro com a inauguração, em Jundiaí (SP), de uma unidade do banco que se baseia em alta tecnologia, simplicidade e proximidade com os clientes.

“Decidimos reunir em um único espaço todos os conceitos que, hoje, acreditamos representar futuro do atendimento físico aos clientes”, afirmou em um comunicado o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial.

A principal proposta do banco é “mostrar que o relacionamento presencial continuará a ter um papel importante no setor financeiro, ainda que um pouco diferente do que se vê atualmente”.

A alta tecnologia estará presente nos detalhes, e os clientes poderão entrar na agência sem passar pelas portas giratórias com detectores de metais.

De acordo com Santander, os clientes serão conduzidos para onde precisam ir de forma quase instintiva.

“Direcionadores inteligentes instalados no piso e no teto orientam o tráfego no interior da agência conforme o horário e o fluxo de clientes. E isso não é feito para esvaziar o ambiente: poltronas, mesas para pequenas reuniões, wi-fi gratuito e vending machines com snacks e bebidas são um convite a permanecer mais tempo no banco”, diz o comunicado da instituição.

“Caberá a nós, bancos, criar mecanismos para ressignificar também o papel dos funcionários dentro da organização”, ressaltou Rial.

Para o presidente do Santander Brasil, “os canais digitais são capazes de realizar as transações, mas é o fator humano que faz o relacionamento com o cliente prosperar”.