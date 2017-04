Santander diz que vai priorizar controle de risco nos EUA em 2017

Espanha – O banco Santander pretende priorizar controle de risco e maior atenção a regras de conformidade nos Estados Unidos em 2017 para aumentar a lucratividade no país, afirmou o presidente-executivo da instituição financeira nesta sexta-feira.

O Santander, maior banco da zona do euro em valor de mercado, não passou no teste de estresse realizado nos EUA no ano passado pela terceira vez consecutiva apesar dos esforços para melhorar controle de riscos no mercado, onde obtém cerca de 5 por cento de seu lucro.

“Temos duas prioridades em 2017, melhorar o controle de risco e sistemas de gestão para avançarmos na agenda regulatória”, disse o presidente-executivo, Jose Antonio Alvarez, durante conferência anual do Santander com acionistas.