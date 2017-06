Santander compra Banco Popular Español por 1 euro

Madri – O Banco Santander comprou o Banco Popular Español num leilão durante a madrugada pelo valor simbólico de 1 euro.

O Banco Central Europeu (BCE) já havia afirmado que o Popular, sexto maior banco da Espanha em ativos, estava a caminho da falência.

De acordo com o Santander, o plano é levantar 7 bilhões de euros para financiar uma faxina no balanço do Banco Popular.

Enquanto os maiores credores espanhóis estão numa base financeira estável, o Banco Popular vinha sendo o elo fraco, com um balanço negativo de cerca de 37 bilhões de euros em execuções de hipotecas e outros ativos de liquidação duvidosa, acumulados durante a crise imobiliária no país. Só na semana passada, o valor das ações do banco despencou mais de 50% com preocupações dos investidores de que não seria possível vender ativos, levantar capital ou encontrar um comprador.

“A deterioração significativa da liquidez do banco nos últimos dias levou à determinação de que a entidade se tornaria, num futuro próximo, incapaz de pagar suas dívidas e outras obrigações quando elas vencerem”, afirmou o BCE em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira.

“Consequentemente, o BCE estipulou que o banco estava falindo, ou com probabilidade de falir, e prontamente informou o Conselho Único de Resolução, que decidiu por uma solução que implica a venda do Banco Popular Español ao Banco Santander”.