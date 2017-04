Santander Brasil tem lucro gerencial 37,3% maior no 1º tri

São Paulo – O Santander Brasil, maior banco estrangeiro em operação no país, divulgou nesta quarta-feira que teve lucro líquido gerencial de 2,28 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 37,3 por cento ante no mesmo período de 2016.

O lucro societário, que referencia a distribuição de remuneração aos acionistas, foi de 1,824 bilhão de reais no período, aumento de 50,4 por cento contra mesma etapa do ano passado.

O banco registrou índice de inadimplência de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias de 2,9 por cento ante 3,3 por cento de um ano antes e de 3,4 por cento no trimestre anterior.