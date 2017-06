Santander amplia serviços e canais digitais para PMEs

São Paulo – O Banco Santander anunciou na segunda-feira a ampliação de seus serviços de atendimento digital para clientes de micro, pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil.

“Temos hoje 850 mil clientes PJ ativos, dos quais apenas 13% são usuários do app. Ou seja, temos como ampliar significativamente o número de usuários dos canais digitais ao permitir que eles realizem a maioria das operações cotidianas”, afirmou Ede Viani, diretor de Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios do banco.

Com as novidades, além da verificação de saldo, extrato e autorizações, o aplicativo para empresas agora permite transferências, pagamento de contas, títulos e boletos, entre outras funções que ainda não estavam disponíveis no celular para pessoas jurídicas.

Segundo o Santander, isso “agiliza” as tarefas da empresa e torna a experiência do usuário do banco “mais simples e fluída”.

Nos próximos dias, o banco também pretende anunciar mudanças no internet banking empresarial, como a melhoria da homepage e serviços de consulta da carteira de cobrança e também seus recebíveis da Getnet.

Desta forma, espera-se alcançar, para as PME’s, resultados semelhantes aos obtidos com pessoas físicas na migração para serviços digitais: os clientes digitais do Banco chegaram a 6,9 milhões no primeiro trimestre de 2017, evolução de 36,2% em relação ao mesmo período de 2016.

As transações digitais também cresceram (26,3%) e representaram 3 de cada 4 operações realizadas pelo banco em 2016.

De acordo com Cassius Schymura, diretor de Plataforma Multicanal do Santander, “a tendência é que o Santander invista cada vez mais nos canais digitais”.

“Precisamos contribuir para que o nosso cliente tenha tranquilidade e agilidade para resolver sua vida financeira”, destacou o executivo.