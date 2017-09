Sanepar aprova aumento de 11% em participação na CS Bioenergia

São Paulo – O conselho de administração da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aprovou aumento de 11 por cento da participação societária da companhia na CS Bioenergia, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira.

A decisão deve permitir à Sanepar obter o controle da CS Bioenergia mediante aprovação dos órgãos competentes, incluindo a Casa Civil do Estado do Paraná, o Conselho de Controle das Empresas Estatais e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e dos acionistas, informou a Sanepar.