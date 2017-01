Samsung vê aumento de 50% no lucro do 4º trimestre

Seul – A Samsung Electronics informou nesta sexta-feira que o lucro do quarto trimestre deve crescer 50 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior e atingir o nível mais alto em mais de três anos, superando as expectativas graças às fortes vendas de chips e à recuperação dos negócios na área de smartphones.

A perspectiva mais otimista ocorre em meio à ligeira queda na receita e à expectativa de queda de 2,1 bilhões de dólares no lucro em razão da retirada do modelo Galaxy Note 7 do mercado, em outubro, após alguns aparelhos pegarem fogo.

A projeção feita pela empresa sinaliza uma recuperação mais rápida do que muitos analistas previam para os negócios de aparelhos móveis, depois do maior fracasso em segurança de produtos na história da indústria de tecnologia, e reflete os constantes aumentos nos preços de chips de memória.

“A Samsung reportou sólidos resultados apenas com as vendas de modelos de smartphone mais antigos, como o S7, após a descontinuação do Note 7”, afirmou Kim Sung-soo, gestor na LS Asset Management.

“Isso me faz ter esperanças para o (Galaxy) S8. Se elas (as vendas) se saírem bem, eu espero que a Samsung reporte resultado recorde neste ano.”

A gigante sul-coreana estima que o lucro operacional entre outubro e dezembro alcance 9,2 trilhões de wons (7,8 bilhões de dólares).

Se concretizada a expectativa, o resultado será o mais elevado desde o terceiro trimestre de 2013 e ficará acima dos 8,2 trilhões de wons projetados pela Thomson Reuters StarMine SmartEstimate em levantamento com 21 analistas.

A Samsung Electronics também prevê que a receita do quarto trimestre recue 0,6 por cento em relação ao mesmo período um ano antes, para 53 trilhões de wons.