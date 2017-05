Samsung recebe autorização para testar carros autônomos

Seul – A Samsung Electronics recebeu autorização de autoridades sul-coreanas para testar internamente um veículo autônomo equipado com suas peças eletrônicas e software, conforme a gigante de tecnologia planeja entrar na indústria automotiva para gerar novo motor de crescimento.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o governo sul-coreano informou que o automóvel é uma versão modificada de um veículo de uma montadora local usando os componentes da Samsung, como câmeras e o software de inteligência artificial.

A empresa planeja usar o carro para desenvolver algoritmo de condução autônoma capaz de dirigir em condições climáticas adversas e componentes de próxima geração para carros autônomos, segundo o governo.

“Gostaríamos de esclarecer que a companhia não tem planos de entrar no ramo de fabricação de automóveis”, disse a Samsung à Reuters em comunicado divulgado separadamente nesta terça-feira. Ainda de acordo com a empresa, o veículo contribuirá para o desenvolvimento de “algoritmos de aprendizagem profunda para operações autônomas”.

A Samsung identificou a indústria automotiva como uma nova fonte de crescimento, à medida que o mercado para os principais produtos, como smartphones, já se encontra em estágio maduro.

A empresa concluiu a aquisição de 8 bilhões de dólares da Harman International Industries no início deste ano, uma medida que analistas afirmam que ajudará a Samsung a ganhar escala rapidamente ao assumir o controle como fabricante de peças automotivas com histórico comprovado.

Contudo, pode levar anos para o setor automotivo se tornar um negócio grande o suficiente para competir com as operações de chips de memória e smartphones. A Samsung ainda não fechou quaisquer acordos de fornecimento com montadoras