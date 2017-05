Samsung monta fundo de US$ 445 mi para ajudar fornecedores

Seul – A sul-coreana Samsung Electronics disse que montará um fundo de 500 bilhões de wons (445 milhões de dólares) para ajudar pequenos fornecedores, sendo a primeira empresa de grande porte da Coreia do Sul a divulgar planos semelhantes após o novo presidente do país, Moon Jae-in, defender pequenos negócios.

Moon assumiu a presidência neste mês com a promessa de controlar conglomerados familiares que dominam a quarta maior economia da Ásia.

Ele também afirmou que quer desencorajar contratos de terceirização de empregos, elevar o salário mínimo e reduzir as horas trabalhadas.

Segundo a Samsung Electronics, o fundo permitirá que seus fornecedores emprestem dinheiro sem pagar taxas de juros por um ano. A iniciativa deve vigorar até maio de 2020.

A gigante de tecnologia decidiu estabelecer o fundo após reuniões com fornecedores no fim do ano passado, informou o grupo em comunicado.