Samsung deve ter lucros maiores com chips e Galaxy S8 em 2017

Seul – Os ganhos recordes da divisão de chips deve impulsionar o lucro do primeiro trimestre da Samsung Electronics para o maior patamar em três anos e meio e os trimestres futuros podem ser ainda melhores se seu mais novo smartphone, o Galaxy S8, for um sucesso.

Um boom em chips de memória estimulados pela demanda de smartphones e servidores ajudou a Samsung a superar o fracasso de seu smartphone Galaxy Note 7 no ano passado e problemas na gerência.

O vice-presidente Jay Y. Lee está sendo julgamento por suborno e outras acusações ligadas a um escândalo de corrupção que levou à expulsão e prisão da presidente sul-coreana Park Geun-hye.

As ações da Samsung, maior empresa da Ásia por valor de mercado e maior fabricante de chips de memória do mundo, estão perto do valor recorde de alta depois de avançarem quase 17 por cento até agora no ano, após alta de 43 por cento em 2016.

Uma pesquisa da Thomson Reuters com 18 analistas apontou estimativa média de crescimento de 41 por cento do lucro operacional da Samsung de janeiro a março em relação ao ano anterior, para 9,4 trilhões de wons (8,44 bilhões de dólares), impulsionado por um lucro recorde de 5,8 trilhões de wons da divisão de chips. Seria o maior lucro desde os 10,2 trilhões de won do terceiro trimestre de 2013.

Enquanto a Samsung se prepara para começar a vender sua nova versão do Galaxy S8 a partir de 21 de abril, a previsão média da mesma pesquisa sugere que a Samsung tenha um lucro recorde de 11,9 trilhões de won no segundo trimestre.

A Samsung divulgará sua previsão de lucro na sexta-feira.

A Samsung perdeu a liderança no mercado de smartphones para a rival Apple no quarto trimestre de 2016, após ter sido forçada a retirar o Note 7 do mercado em outubro. A esperança é que o S8 ajudará a Samsung a recuperar a liderança.