Sabesp recebe aprovação para estudar capitalização da empresa

São paulo – A Sabesp divulgou no fim de semana que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização aprovou em reunião na sexta-feira a realização de estudos para a capitalização da companhia, que prevê a transferência das ações sob titularidade do Estado para uma nova holding.

“A capitalização proposta prevê a criação de uma sociedade anônima para exercer o controle acionário direto sobre a Sabesp mediante a conferência das ações de titularidade do Estado de São Paulo no capital social dessa nova sociedade anônima”, diz fato relevante da companhia de águas e saneamento do Estado de São Paulo.

O documento diz que o Estado de São Paulo continuará, em qualquer hipótese, detendo participação acionária suficiente para garantir o exercício do controle acionário da empresa, conforme previsto em lei.

“O objetivo da capitalização é superar a situação restritiva para a realização de investimentos que visam a preservar a expansão das atividades de universalização de serviços de saneamento básico promovidos pela companhia”, diz a empresa, no documento.

De acordo com a empresa, a nova estrutura deve permitir fortalecer a governança corporativa e a eficiência empresarial da companhia.

A Sabesp informou que caso os estudos avancem serão divulgadas novas informações a respeito da eventual capitalização que, se continuada, poderá prever a admissão de investidores institucionais para aportar recursos financeiros no capital social da nova sociedade.

Para a equipe do Bradesco BBI, em nota a clientes nesta segunda-feira, a notícia é positiva em uma primeiro avaliação.

A companhia também reportou no fim de semana lucro líquido de 674,4 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 7,3 por cento sobre o mesmo período do ano passado.