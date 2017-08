Sabesp negocia com Santo André relações comerciais e dívidas

São Paulo – A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que assinou com o município de Santo André (SP), conforme comunicado de 11 de maio, protocolo de intenções para elaborar estudos e avaliações para equacionar as relações comerciais e dívidas.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Sabesp informa que estudos, avaliações e discussões avançam, mas não foi assinado qualquer acordo ou contrato.

O fato relevante foi uma resposta à matéria do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 18 de agosto, na qual é noticiado que a prefeitura de Santo André negocia com a Sabesp a concessão do seu serviço de água e esgoto por 30 anos, após não ter homologado o acordo de privatização do serviço com a Odebrecht Ambiental no fim de junho. O acordo de privatização havia sido fechado entre a empresa o ex-prefeito Carlos Grana (PT) no fim da sua gestão. Envolvia cifra de R$ 3,37 bilhões por 35 anos.

“Foi um negócio sem divulgação assumido pela gestão anterior, um governo derrotado, com empresa investigada na Lava Jato. Além disso, não houve diálogo com a sociedade. Preferimos não homologar, cancelar”, disse o atual prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB).