Ryanair tem lucro recorde e diz que cortes de tarifas continua

Dublin – A Ryanair divulgou nesta terça-feira lucro anual recorde, apesar das fortes quedas nas tarifas médias devido ao excesso de capacidade e ao voto do Reino Unido para deixar a União Europeia, e prometeu lucro maior e tarifas menores no próximo ano.

A maior companhia área da Europa por números de passageiros reportou lucro líquido de 1,316 bilhão de euros, alta de 6 por cento na comparação anual.

O montante ficou no piso do intervalo previsto pela empresa de 1,3 bilhão a 1,35 bilhão de euros, mas em linha com as estimativas dos analistas.

A Ryanair cortou em 5 por cento a estimativa inicialmente divulgada em outubro de 1,375 bilhão a 1,425 bilhão de euros devido à fraqueza da libra esterlina na sequência do voto Brexit.

Depois de anos de queda dos preços das passagens, as companhias europeias relataram ver sinais de uma reviravolta nas últimas semanas, conforme o declínio das mesmas diminui.

A Ryanair disse que esperava que suas tarifas caíssem entre 5 e 7 por cento no ano que se encerra em março de 2018, o que marcaria uma desaceleração ante a queda de 13 por cento no ano até o final de março de 2017.

A Ryanair, que tem 1.800 voos diários em 34 países, se aproveita do ambiente de tarifas menores para aumentar a capacidade.

A companhia transportou 120 milhões de passageiros no ano até o final de março, em relação a uma estimativa inicial de 116 milhões. A meta de 130 milhões de passageiros no ano até março de 2018 implica crescimento de cerca de 8 por cento, ante 13 por cento este ano.