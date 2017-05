Ryanair fará voos diretos para Europa a partir do Brasil

São Paulo – Uma das companhias aéreas low-cost mais populares do mundo, a Ryanair anunciou uma nova parceria com a Air Europa para venda pelo site de passagens para voos diretos para a Europa a partir do Brasil, Argentina, Cuba, Estados Unidos e México.

De acordo com a empresa, as reservas de voos de longa distância da Air Europa já podem ser feitas pelo site Ryanair.com a partir de hoje. Ao todo, são 20 rotas de longo curso de Madri, na Espanha, para 16 países da América do Norte, Central e do Sul.

Do Brasil, os voos partirão das capitais São Paulo e Salvador. Outras grandes cidades pelo mundo, como Buenos Aires, Havana e Nova York, também entram na rota.

A iniciativa faz parte do plano da Ryanair de expandir suas operações em parceria com companhias que operam voos de longa duração.

“Estamos ansiosos para oferecer aos nossos clientes mais escolha e uma gama maior de serviços para voos de longa duração em 2018″, afirmou Michael O’Leary CEO da Ryanair, no comunicado à imprensa.

Os preços das passagens vão variar conforme os destinos escolhidos, mas vale lembrar que julho e agosto são meses de alta temporada na Europa.

Com o acordo, a Air Europa duplica a sua conectividade com o continente europeu, com mais 53 cidades europeias entre suas opções. Por outro lado, a Ryanair já opera mais de 50 rotas de curta distância para Madrid, número que deve se multiplicar agora com os novos destinos.

Em janeiro, a companhia irlandesa ultrapassou a Lufthansa como a maior companhia aérea da Europa por número de passageiros em janeiro deste ano – no total, a empresa transportou 130 milhões de passageiros em 2016.