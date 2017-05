Rossi Residencial registra prejuízo de 14,5%, para R$ 162,9 mi

São Paulo – A Rossi Residencial registrou um prejuízo líquido de R$ 162,9 milhões, uma piora de 14,5% ante as perdas de R$ 142,2 milhões de igual intervalo de 2016.

O Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 60,5 milhões no primeiro trimestre, ante perdas de R$ 63,3 milhões de igual intervalo do ano passado.

A receita líquida somou R$ 138,6 milhões de janeiro a março, representando uma alta de 29,5% em relação ao mesmo período de 2016.

As vendas brutas somaram R$ 291,8 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 13,6%; e as vendas líquidas atingiram R$ 110,9 milhões, um incremento de 244,4%.

Sobre os lançamentos, a empresa informou que segue com a postura de não lançar nenhum projeto, “até que as condições econômicas permitam que sejam gerados retornos superiores aos riscos assumidos no mercado imobiliário”.

O resultado financeiro líquido atingiu perdas de R$ 77,5 milhões de janeiro a março, ante despesas de R$ 49,7 milhões de um ano antes.