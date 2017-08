Rossi desfaz parceria com Construtora Capital

São Paulo – A Rossi afirmou nesta terça-feira que encerrou uma parceria com a Construtora Capital, citando foco em seu processo de reestruturação e dizendo que não vai desembolsar recursos do caixa.

A empresa afirmou que desde 2010 as companhias lançaram 8.490 unidades em diversos empreendimentos imobiliários nos Estados do Amazonas e Pará, somando um valor geral de vendas (VGV) de 2,1 bilhões de reais.

“A companhia, no âmbito da reestruturação operacional e estratégica das suas atividades, vem focando sua atuação em determinadas regiões do país, motivo pela qual acordou com a Construtora Capital no sentido de não mais prosseguirem com a referida parceria”, afirmou a Rossi, em comunicado.

A Rossi comentou que o fim da parceria não deverá gerar “nenhum tipo de ruptura operacional, garantindo assim o curso normal dos empreendimentos já entregues e ainda a entregar”. A empresa não deu mais detalhes sobre os empreendimentos.

A empresa afirmou também que dividirá os ativos existentes e de controle da joint venture Capital Rossi com a Construtora Capital.

A operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse a Rossi.