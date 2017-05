Retorno médio sobre patrimônio dos bancos cai há 7 trimestres

São Paulo – A consultoria Economática divulgou hoje, dia 16, a rentabilidade média sobre o patrimônio ( ROE) dos quatro maiores bancos do país – Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, desde o último trimestre de 2006.

O indicador calcula o lucro sobre o patrimônio do banco, uma medida de eficiência operacional da instituição.

O período de início do estudo foi escolhido por ser a data em que o Santander tem os primeiros dados disponíveis nos demonstrativos financeiros entregues à CVM.

De acordo com a Economática, média do ROE dos quatro bancos no primeiro trimestre de 2017 é de 13,25%, menor valor atingido pela amostra no período analisado.

O indicador cai há sete trimestres consecutivos desde o quarto trimestre de 2015, quando a porcentagem era bem maior, de 20,62%.

Ainda assim, aponta o levantamento, o lucro consolidado das instituições de janeiro a março deste ano é de 14,39 bilhões de reais, o quarto melhor resultado trimestral de toda a análise.

Veja, a seguir, o gráfico de desempenho dos bancos no período entre o último trimestre de 2006 e o primeiro trimestre de 2017, segundo dados da consultoria Economática.