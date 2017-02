Resultado da Aurora Alimentos cai em 2016

São Paulo – A Aurora Alimentos, terceiro maior grupo agroindustrial do país na área de carnes, registrou redução acentuada em seu resultado financeiro em 2016 na comparação com o ano anterior, com impacto da recessão econômica que afetou o consumo e também por conta da alta dos preços dos insumos.

O resultado final –ou “sobra” no jargão do cooperativismo– atingiu no ano passado 109,2 milhões de reais, ou 1,40 por cento da receita operacional líquida, ante 246 milhões de reais em 2015, informou a Aurora nesta quinta-feira.

Já a receita operacional bruta atingiu 8,6 bilhões de reais em 2016, um crescimento de 12,9 por cento ante o ano anterior.

Segundo a empresa, 76 por cento do faturamento veio das vendas domésticas e 24 por cento das exportações.