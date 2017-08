Renova fecha venda de complexo eólico à Engie por R$ 15 mi

São Paulo – A Renova Energia assinou contrato de venda do complexo eólico Umburanas para a Engie Brasil Energia, a um preço base de 15 milhões de reais, informou a companhia controlada pela mineira Cemig em comunicado ao mercado na noite de quarta-feira.

O negócio está sujeito a ajustes “caso sejam satisfeitas determinadas condições precedentes da transação”, informou a Renova.

No começo de agosto, a Reuters já havia adiantando que a Engie estava em negociações avançadas para a aquisição do complexo eólico.

De acordo com a Renova, está envolvida a cessão de direitos dos projetos Umburanas I, que atendia ao leilão LEN A-5 2013, com capacidade instalada de 355,5 MW; Umburanas II, referente ao leilão LEN A-5 2014, com capacidade instalada de 108,9 MW; e Umburanas III, relativo ao potencial eólico remanescente, detido pela Renova na região de Umburanas.

A Renova disse que o negócio atende a dois objetivos estratégicos de médio e longo prazo: redução da necessidade investimentos nos próximos 18 meses no projeto Umburanas II; e redução da exposição de comercialização.

“Ressaltamos que o fechamento da Transação está sujeito a certas condições precedentes previstas no contrato, inclusive, a aprovação por órgãos regulatórios”, acrescentou a Renova.

A empresa também ressaltou que a transação não prejudica as negociações em curso com a Brookfield Energia Renovável.