Renova Energia desiste de parque eólico e cancela contratos

São Paulo – A Renova Energia, empresa de geração limpa controlada pelas elétricas Cemig e Light, cancelou permanentemente os contratos de venda de energia do parque eólico Umburanas junto a distribuidoras, além de ter cancelado parcialmente contratos da usina Alto Sertão III, segundo comunicado da empresa nesta sexta-feira.

Com as operações, a Renova agora prevê ampliar sua capacidade instalada em usinas de geração dos atuais 683,5 megawatts para 1,6 gigawatt em 2020, ante previsão anterior de alcançar 2 gigawatts no período.

“O resultado desta operação é um passo importante para a companhia, uma vez que reduz de forma significativa a necessidade de investimentos no médio prazo, bem como mitiga os riscos financeiros e regulatórios decorrentes do atraso na entrega dos parques eólicos”, disse a Renova no comunicado.