Relação com Sky é apenas uma parceria comercial, diz TIM

São Paulo – O diretor-presidente da TIM, Stefano De Angelis, afirmou que a relação da companhia com a Sky é apenas de uma parceira comercial. A afirmação veio após ser questionado durante teleconferência sobre um possível interesse na compra da Sky.

“No futuro, não podemos dizer que não vamos ter interesse no vídeo… mas o foco hoje será uma parceria absolutamente comercial”, disse.

A TIM e a Sky anunciaram nesta sexta-feira, 3, uma parceria com ofertas exclusivas para os clientes das duas empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os assinantes da Sky que optarem por contratar a ultra banda larga fixa TIM Live terão um desconto no pacote de 50 Mega de velocidade, pagando R$ 69,90 mensais por um ano (o valor original é R$ 109,90).

Já os clientes Sky no Rio e São Paulo que quiserem um celular TIM, poderão contratar o TIM Pós Plus 7GB por R$ 99,90 por 12 meses. O valor original da oferta é R$ 179,90 mensais em São Paulo e R$ 149,90 mensais no Rio de Janeiro.