Reino Unido decidirá sobre aquisição Fox-Sky em junho de 29

Londres – O Rupert Murdoch descobrirá até 29 de junho se está mais perto de conquistar o objetivo de controlar a Sky após o Reino Unido estabelecer um cronograma para decidir se o magnata da mídia é um proprietário adequado da maior emissora da Europa.

A Twenty-Firt Century Fox de Murdoch ofereceu 14,8 bilhões para comprar os 61 por cento da Sky do Reino Unido reiniciando uma disputa no país sobre influencia do empresário.

Nesta terça-feira dois reguladores apresentaram conclusões ao governo após terem sido convidados à examinar se a Fox teria muito controle sobre a mídia e se estaria comprometida em manter os padrões de transmissão se o acordo avançasse.

A secretária de Mídia Karen Brandley disse que fará uma declaração inicial em 29 de junho. “Haverá oportunidade para que as representações sejam feitas antes de eu tomar decisão final”, disse.