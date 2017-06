Reguladores dos EUA revisam atualização de software da Fiat

Washington – Um advogado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que pode levar semanas ou meses antes de reguladores decidirem se aprovam uma atualização para o software para veículos movidos a diesel da Fiat Chrysler.

Em maio, o Departamento de Justiça acusou a Fiat de usar ilegalmente um software para contornar a fiscalização de emissão de poluentes em 104 mil veículos a diesel vendidos desde 2014.

O advogado da empresa, Robert Giuffra, disse que a companhia está otimista com a aprovação do uso do software.

Já Leigh Rende, advogado do Departamento de Justiça, disse emaudiência de um tribunal federal que “há incertezas” sobre a aprovação da proposta.

“Pode demorar semanas ou meses”, disse Rende sobre uma decisão. “Está é realmente uma decisão técnica”.