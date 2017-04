Recuperação de marca ajuda a aumentar lucro da Volkswagen

Frankfurt – A Volkswagen teve alta de 28 por cento no lucro operacional do primeiro trimestre, impulsionado pelo desempenho da marca que dá nome ao grupo e que vem tentando se recuperar do escândalo de fraude em testes de emissões de poluentes em veículos a diesel.

O lucro operacional do grupo chegou a 4,4 bilhões de euros nos primeiros três meses do ano, ante 3,4 bilhões no mesmo período do ano anterior, disse a Volkswagen nesta terça-feira.

Embora a empresa tenha se recuperado do escândalo e ultrapassado a japonesa Toyota no ano passado, se tornando a maior fabricante de veículos do mundo em vendas, analistas enxergam a guinada da marca principal como chave para os resultados apresentados.

Segundo a montadora, o lucro operacional da marca principal do grupo no primeiro trimestre atingiu cerca de 900 milhões de euros, contra 73 milhões no mesmo período do ano passado.

“Os fatores que motivaram os resultados da marca incluem o sucesso dos modelos lançados, especialmente o Tiguan, e uma forte performance financeira no mercado da Europa Ocidental”, disse a montadora.

A Volkswagen disse que suas demais marcas, que incluem a Audi e Skoda, também contribuíram para o bom desempenho, mas a empresa não deu mais detalhes.