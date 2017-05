Receita do Mercado Livre cresce 74% no 1º tri

São Paulo – O Mercado Livre anunciou que sua receita em dólares chegou a US$ 273,9 milhões no primeiro trimestre de 2017, crescimento de 74%. Este foi o quarto trimestre consecutivo de alta no faturamento.

No Brasil, a companhia de comércio eletrônico registrou receita líquida de US$ 159,8 milhões, crescimento de 66% em reais e de 106% em dólares.

O resultado para investidores já tinha sido anunciado no dia 5 de maio e ações da companhia subiram 18% na ocasião.

No período, o lucro líquido foi de US$ 48,5 milhões, ou de US$ 1,10 por ação, aumento de 60,6% em relação ao mesmo período do ano passado e queda de 5,46% em relação ao trimestre anterior.

O número de itens vendidos em toda a América Latina alcançou 53,2 milhões, alta de 38,6%. Com isso, as vendas alcançaram US$ 2,33 bilhões, alta de 31% em dólares. No Brasil, o aumento das vendas foi de 53%.

O marketplace, maior divisão da companhia, também foi um dos maiores responsáveis pelo aumento nas receitas. A receita proveniente do Marketplace cresceu 68,4% em dólares e 86% em moeda constante, enquanto o faturamento das demais unidades de negócio cresceu 82% em dólares.

Segundo Pedro Arnt, diretor financeiro da empresa em apresentação aos investidores, a companhia tem se esforçado para aumentar engajamento e retenção de usuários. O número de vendedores únicos cresceu 20% no último ano e a frequência de compras também aumentou.