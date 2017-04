Receita da Peugeot avança 4,9% no 1º trimestre

Paris – A montadora francesa Peugeot informou nesta quarta-feira que sua receita cresceu 4,9% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado.

O avanço foi resultado de vendas de novos veículos com maior margem de lucro, que ajudaram a compensar a pressão oriunda do câmbio.

A Peugeot, que durante o primeiro trimestre fechou um acordo para comprar o negócio europeu da General Motors, disse que sua receita avançou para 13,6 bilhões de euros (US$ 14,98 bilhões).

O câmbio desfavorável foi responsável por uma queda de 1% nas vendas da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.