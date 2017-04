Receita da TSMC fica abaixo do esperado no 1º tri

Taipé – A Taiwan Semiconductor Manufacturing, maior fabricante de chips do mundo em regime de terceirização, afirmou que a receita do primeiro trimestre ficou abaixo do esperado pela empresa, pressionada pela valorização do dólar de Taiwan.

A companhia divulgou receita de 233,91 bilhões de dólares de Taiwan (7,6 bilhões de dólares) no trimestre passado, alta de 14,9 por cento sobre o mesmo período do ano passado. A empresa estimava um valor entre 236 bilhões e 239 bilhões de dólares de Taiwan para o primeiro trimestre.

Os exportadores de Taiwan têm sido atingidos pela valorização da moeda, que acumula a terceira melhor performance entre as moedas da Ásia neste ano até agora, atrás apenas do won da Coreia do Sul e da rúpia indiana.