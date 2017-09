Receita da Adobe supera estimativas por aumento de assinantes

A Adobe Systems divulgou receita trimestral melhor que a esperada, impulsionada pelas adições de assinantes à Creative Cloud, pacote de ferramentas de software que abriga o Photoshop e previu receitas em linha com as projeções no quarto trimestre.

A mudança para uma assinatura baseada em nuvem produziu uma receita mais previsível para a Adobe, ao vender seu software por meio de assinaturas online e não com a venda de software licenciado em pacotes.

A empresa previu receita de 1,95 bilhão de dólares no quarto trimestre, alinhada com a estimativa média dos analistas, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita do negócio de mídia digital da Adobe, que inclui o Creative Cloud, aumentou 28,3 por cento, para 1,27 bilhão de dólares, superando estimativas de 1,25 bilhão de dólares, de acordo com a empresa financeira e de dados FactSet.

O lucro líquido da empresa aumentou para 419,6 milhões de dólares, ou 0,84 dólar por ação, no trimestre encerrado em 1 de setembro, ante 270,8 milhões de dólares, 0,54 dólar por ação, um ano antes.

A receita total subiu para 1,84 bilhão de dólares, ante 1,46 bilhão de dólares.

Excluindo itens, a Adobe lucrou 1,10 dólar por ação, acima da estimativa média de analistas de 1,01 dólar por ação.