Reajuste de pedágios ajuda EcoRodovias a ter lucro 43% maior

São Paulo – Reajuste nas tarifas de pedágios ajudou a EcoRodovias a ter um salto de 43 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre, uma vez que o tráfego nas rodovias administradas pela companhia ficou quase estável na comparação anual.

A operadora de concessões de infraestrutura informou nesta segunda-feira que seu lucro comparável de janeiro a março somou 98 milhões de reais, alta de 42,7 por cento sobre um ano antes.

Já o resultado medido pelo lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) proforma avançou de 10,7 por cento ano a ano, a 442,7 milhões de reais. A margem Ebitda ficou estável em 66,8 por cento.

O volume de tráfego consolidado das rodovias sob concessão da EcoRodovias no período foi 0,6 por cento maior do que em igual período do ano passado.

Mas a receita líquida da empresa na base proforma subiu 10,7 por cento, a 662,7 milhões de reais, impulsionada pelo aumento de 9 por cento da tarifa média consolidada por veículo, “devido principalmente à aplicação dos reajustes tarifários nas concessões rodoviárias”, explicou a EcoRodovias no balanço.

O custo caixa consolidado, excluindo os itens não recorrentes, totalizou 174,9 milhões de reais, redução de 1,8 por cento.

Nos demais segmentos de negócios da empresa, a receita bruta de construção cresceu 35 por cento, a 87,1 milhões de reais, enquanto o Ecoporto de Santos teve alta de 14,3 por cento, para 73,7 milhões de reais.

A empresa afirmou que seu plano de investimentos para 2017 é de 912 milhões de reais, ficando ligeiramente acima do previsto para este ano por ocasião da divulgação de resultados do quarto trimestre de 2016, de 835 milhões. No ano passado, a companhia divulgou investimento total de 624 milhões de reais.

A EcoRodovias terminou março com uma relação de endividamento sobre Ebitda proforma de 2,7 vezes ante 2,8 vezes um ano antes. A dívida líquida no intervalo subiu 2,2 por cento, a 4,2 bilhões de reais.