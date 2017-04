São Paulo – A rede de varejo farmacêutico RD, antiga Raia Drogasil, encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 105,4 reais milhões de reais, alta de 17 por cento ante o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela empresa nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) aumentou 26,5 por cento no período, para 244 milhões de reais.