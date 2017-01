Raul Moreira deixa vice-presidência do BB e vai comandar a Alelo

São Paulo – Raul Francisco Moreira já é oficialmente o novo presidente da Alelo. O executivo assumiu o comando da empresa de benefícios corporativos na segunda-feira (9).

Moreira deixa a vice-presidência de negócios de varejo do Banco do Brasil. Funcionário de carreira, ele trabalhava há mais de 29 anos no banco.

O BB é um dos donos da Alelo, juntamente com o Bradesco.

“Esse é um sonho que se realiza e tenho certeza que será um ano de muito trabalho, aprendizado e conquistas com uma equipe inspiradora”, disse Moreira, em nota.

O executivo substitui Eduardo Gouveia, que desde o dia 2 de janeiro está à frente da Cielo, outra empresa que tem os dois bancos como principais sócios.

Raul Moreira é formado em Gestão de Tecnologia da Informação e já era membro do conselho de administração da Alelo. Também integrou os conselhos da EloPar, Elo e Livelo, todas ligadas ao BB.

“O Raul tem participado ativamente da trajetória da Alelo como integrante do conselho de administração da empresa e tem toda a confiança dos sócios Bradesco e do Banco do Brasil. Ele chega para presidir a empresa num momento muito bom, de crescimento, e terá uma equipe engajada para alavancar ainda mais o negócio”, avalia Marcelo Noronha, vice-presidente executivo do Bradesco e atual presidente do conselho de administração da Alelo, também em nota.

As mudanças vêm na esteira da nomeação de Paulo Caffarelli como presidente do Banco do Brasil, em maio.