Raízen nega que irá se habilitar para leilão de usina da Renuka

São Paulo – A Raízen Energia, joint venture entre a Cosan e a Shell, negou nesta sexta-feira que pretende se habilitar para participar do leilão da Usina Revati, da Renuka do Brasil, marcado para o início de setembro, segundo nota enviada à Reuters pela companhia.

“A Raízen esclarece que não se habilitou –e não vai se habilitar, independente de revisão do cronograma– para participação no leilão de aquisição da Usina Revati, da Renuka do Brasil”, afirmou a empresa no comunicado.

A Reuters revelou na quinta-feira, com base em fontes com conhecimento do assunto, que a Raízen havia manifestado interesse pela unidade da Renuka.

Por ora, os grupos efetivamente habilitados para participar do pregão são Cofco do Brasil, da gigante chinesa Cofco e com quatro usinas no país; Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), com duas unidades no Triângulo Mineiro; e Interface Brasil.

A venda da usina da Renuka, localizada em Brejo Alegre (SP) e com capacidade instalada para moer 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, aprovado em maio pelos credores.

Com dívida de aproximadamente 2,7 bilhões de reais, a Renuka do Brasil está em recuperação judicial desde outubro de 2015.

A Renuka do Brasil é subsidiária da indiana Shree Renuka Sugars, que iniciou investimentos no país em 2010 e foi atingida juntamente com o restante do setor por baixos preços do açúcar e pelo controle de preços de combustíveis que vigorou em governos anteriores.