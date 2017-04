São Paulo- A Raia Drogasil, maior rede de drogarias do país, anunciou nesta quarta-feira a mudança da sua marca corporativa para RD.

Embora continue usando a razão social Raia Drogasil S.A. e o ticker RADL3 no pregão da bolsa paulista, a sigla RD será usada para todas as linhas de negócios da companhia, incluindo RD Farmácias (Droga Raia, Drogasil e Farmasil), RD Serviços (4Bio e Univers) e RD Marcas (Needs, BWell, Triss e Pluii).