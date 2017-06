Quem é a invisível MundiPagg, que processa 40% das compras online

São Paulo – Ainda que seu nome seja um pouco desconhecido, a MundiPagg processa cerca de 40% das transações das compras virtuais do Brasil. Isso não é pouco: em 2016, o volume de compras no comércio eletrônico foi de R$ 53,4 bilhões, segundo a empresa Ebit.

Ela quer ser ainda maior. A empresa, que cresceu 80% em faturamento de 2015 a 2016, projeta um avanço de 70% para 2017.

São mais de 5.000 lojas que contam com o sistema da companhia. Entre seus clientes, estão as maiores do comércio eletrônico, como B2W, CNova, Renner, Havan, Hotel Urbano, Sephora, Droga Raia e Ingresso Certo, além de aplicativos como o iFood, Abastece Aí e Pedidos Já.

Criada há 5 anos, a empresa tem 90 funcionários em dois escritórios, no Rio de Janeiro e em São Paulo e quer chegar a 110 até o fim do ano. Ela não revela seu faturamento.

Novas opções

Recentemente, a MundiPagg atualizou o seu sistema para incluir ainda mais opções de pagamento. Alguns exemplos são as wallets, carteiras virtuais que permitem a inclusão de créditos pré-pagos para compras na loja, opções de divisão em vários compradores ou diferentes meios de pagamentos para um mesmo pedido e o checkout por e-mail, que envia o link para o endereço desejado para pagamento posterior ou por outra pessoa.

Sky e Avon são duas das empresas que já estão usando o novo sistema.

Agora, a ideia é ir para o mundo físico. “Nossa tecnologia pode ser usada além do e-commerce, em qualquer transação não presencial”, afirmou João Barcellos, CEO da MundiPagg.

Ou seja, qualquer pagamento que não precise de um chip físico pode ser feito pelo sistema da companhia, diz ele. Isso inclui diversos pagamentos recorrentes, como academia, condomínio e outras mensalidades que hoje são pagas principalmente por meio de boleto bancário.

O que é um Gateway?

A MundiPagg é um gateway de pagamentos. Esse mundo pode ser bastante confuso, com tantas empresas atuando em diversos segmentos.

No mundo físico, o lojista pode receber os pagamentos com cartão através das máquinas de adquirentes, como Cielo, Rede, Getnet e a PagSeguro.

Já no mundo digital não há essas máquinas. Por isso, um lojista que queira vender pela internet precisa escolher um meio de pagamento para integrar ao seu site.

Os nomes mais conhecidos são os das subadquirentes, ou facilitadoras, como Moip, PayPal, Mercado Pago e SumUp e Payleven, que anunciaram uma fusão no ano passado. A PagSeguro também tem uma operação online. São elas que conectam o lojista às adquirentes.

Elas são muito usadas por pequenos comércios eletrônicos, pela facilidade de fazer um cadastro e isenção de mensalidade. As empresas cobram uma porcentagem sobre cada transação.

No entanto, essa taxa não faz sentido para as gigantes do comércio eletrônico, que comprometem sua margem de lucro. É aí que entram os gateways. Os sistemas funcionam como chaves e o lojista se conecta diretamente às adquirentes, negociando as taxas com elas. O sistema também pode gerar boletos e fazer pagamentos por débito.

Ao contrário do que acontece com as subadquirentes, que recebem o pagamento do cliente e o repassam ao lojista, o dinheiro não passa pelos gateways e, ao invés de uma porcentagem da transação, o gateway recebe apenas alguns centavos por compra.

Negócios melhores

Além de processar os pagamentos, a MundiPagg também quer ajudar seus clientes a aumentarem as vendas. “Hoje, o grande problema das compras online é a conversão”, diz Barcellos.

No restaurante ou loja, o vendedor tem várias máquinas de adquirentes diferentes. Se um sistema estiver com problemas ou fora do ar, ele tenta no outro. Já na internet, essa troca é mais difícil. Além disso, se o cliente não conseguir fechar uma compra, ele posterga a compra ou desiste e fecha a página.

A companhia quer mudar esse cenário: como o seu sistema se conecta com várias adquirentes, ele pode tentar realizar a compra por meio de outra, caso uma não dê certo. Quase como a troca das máquinas por um lojista, mas sem que o cliente perceba.

Segundo o presidente, a MundiPagg conseguiu aumentar a taxa de conversão de compra de cerca de 70% para 86%.