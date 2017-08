Quem disse, Berenice? expande atuação com produtos para cabelos

São Paulo – A Quem disse, Berenice?, marca de produtos de beleza do Grupo Boticário, quer expandir sua atuação. Ela entrou hoje, 29, em uma nova categoria e lançou sua linha de produtos para cabelos com 18 produtos.

Agora, além de maquiagens, acessórios, esmaltes e fragrâncias, as consumidoras da marca também encontrarão sprays, pomadas e produtos anti-frizz. Há também maquiagens para cabelo, como giz coloridos e pinturas para retocar os fios brancos. Eles estarão nas lojas a partir do dia 4 de setembro.

Além da Quem disse, Berenice?, o Grupo Boticário também é dono das marcas O Boticário, Eudora e The Beauty Box. Até então, os produtos para cabelo estavam concentrados no cuidado, como shampoo, condicionador e hidratante. É a primeira vez que a empresa investe em itens estilizadores.

Para Juliana Fava, diretora da marca, é uma oportunidade de levar o ideal de liberdade e experimentação também para a nova categoria, de cuidados com o cabelo. Além disso, é a entrada em um dos principais mercados de beleza, atrás apenas do setor de fragrâncias.

A ideia de entrar nessa nova categoria surgiu há dois anos. Os itens foram desenvolvidos no centro de inovação do grupo, em São José dos Pinhais, no Paraná. Eles serão produzidos nas mesmas fábricas do grupo e não houve investimento significativo na infraestrutura, afirmou Fava.

Crescimento

A Quem disse, Berenice?, criada há 5 anos, já tem mais de 200 lojas no Brasil. Ano passado, iniciou sua expansão internacional, com três lojas em Portugal. Os produtos também são vendidos em farmácias e drogarias, além do comércio eletrônico.

É a segunda marca em número de lojas do grupo, que tem mais de 4.000 pontos de venda – 3.700 são da O Boticário. O grupo é o maior do varejo em número de lojas no segmento de drogarias e perfumarias, segundo a SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Presente em todas as capitais brasileiras e grandes cidades, o plano é entrar em cidades menores, afirmou a diretora.

A marca também irá investir em ampliar no atendimento ao cliente. Há seis meses, as lojas oferecem cursos de automaquiagem e a empresa acabou de lançar seu canal no YouTube.