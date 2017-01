Queiroz Galvão vende pequena hidrelétrica à Suzano

São Paulo – A unidade de energia da empreiteira Queiroz Galvão negociou a venda de uma pequena central hidrelétrica em Minas Gerais com 19 megawatts em capacidade à Suzano Papel e Celulose, em um negócio de 14 milhões de dólares que aguarda aval do órgão regulador do setor elétrico.

A transação vem em um momento em que a Queiroz Galvão Energia tenta vender ativos ou encontrar um sócio estratégico, após ter o grupo controlador entre as empresas investigadas pela Operação Lava Jato, que apura um gigantesco escândalo de propina entre empresas e políticos no Brasil.

A Queiroz Galvão pediu na última semana uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao negócio.

Em nota, a Suzano disse que a transação envolve 14 milhões de dólares pela usina e aguarda autorização da agência para ser concluída.

Na documentação à Aneel, a Queiroz Galvão disse que a transação já teve o contrato assinado e recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A pequena hidrelétrica Mucuri, no município de Carlos Chagas, Minas Gerais, iniciou as operações em 2013.