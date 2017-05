Qualicorp tem lucro consolidado de R$111,5 mi, queda de 43,8%

São Paulo – A Qualicorp registrou um lucro líquido de R$ 111,5 milhões no primeiro trimestre, um desempenho 43,8% inferior ao resultado líquido de R$ 198,3 milhões reportado no mesmo intervalo de 2016.

Segundo a empresa, a queda do lucro na comparação com o primeiro trimestre do ano passado se deve a efeitos fiscais de R$ 137,7 milhões.

“Excluindo-se este impacto, observaríamos um crescimento de 84%”, informou a empresa no relatório de administração.

O Ebitda somou R$ 214,9 milhões no primeiro trimestre, um incremento de 25,1% na comparação anual. A margem Ebitda atingiu 42,4% de janeiro a março, ante 37,8% de um ano antes.

A empresa divulgou também um Ebitda ajustado, que somou R$ 237,3 milhões, representando um aumento de 26%. A margem ajustada ficou em 46,8%, ante 41,4%.

A receita líquida entre janeiro e março atingiu R$ 507,1 milhões, desempenho 11,5% superior ao do mesmo período do ano passado.

O número de beneficiários somou 4,518 milhões, apresentando uma queda de 7% na comparação anual.

O resultado financeiro líquido apontou perdas de R$ 1,2 milhão no primeiro trimestre deste ano, ante despesas de R$ 10,3 milhões de igual intervalo de 2016.