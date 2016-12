Qatar Airways conclui aquisição de 10% da Latam Airlines

Santiago – A Latam Airlines, maior companhia de transporte aéreo da América Latina, informou nesta quarta-feira que a asiática Qatar Airways finalizou a entrada no capital do grupo com a aquisição de 10 por cento das ações da companhia latino-americana em um recente aumento de capital.

A Latam tinha anunciado em meados de julho um acordo para a Qatar comprar até 10 por cento da empresa por meio da emissão de novas ações, pagando 10 dólares por ação.

“A entrada da Qatar na propriedade representa uma oportunidade única para desenvolver um relacionamento de longo prazo e explorar novas oportunidades de conectividade para a Ásia e o Oriente Médio”, disse a Latam Airlines em um comunicado.

A Qatar adquiriu um total de 60,8 milhões de ações da Latam, o que equivale um desembolso de cerca de 608 milhões de dólares.