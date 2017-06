Prumo assina contrato e assume termelétrica da Bolognesi

São Paulo – A Prumo Logística assinou contrato para assumir a responsabilidade pela construção e futura operação da termelétrica Novo Tempo, com 1,2 gigawatt em capacidade instalada, um empreendimento que pertencia anteriormente à Bolognesi Energia, segundo comunicado da empresa ao mercado nesta sexta-feira.

De acordo com a Prumo, o contrato está sujeito a condições precedentes e prevê ainda a transferência a ela de todos os 37 contratos de comercialização de energia fechados pela usina junto a distribuidoras de eletricidade.

O empreendimento selou os contratos em um leilão de energia promovido pelo governo em 2014, mas posteriormente a Bolognesi passou a procurar sócios ou compradores para a usina devido à falta de recursos para a construção.

“A celebração deste contrato viabiliza…a implantação da primeira usina termelétrica no Porto do Açú, além de fazer parte do desenvolvimento do Açú Gas Hub, localizado estrategicamente no nordeste do Estado do Rio de Janeiro, que pretende oferecer uma solução logística eficiente para a comercialização e consumo de gás natural e seus produtos”, disse a Prumo Logística em seu comunicado.

A Bolognesi vinha estimando os investimentos necessários para a implementação da termelétrica Novo Tempo em cerca de 3 bilhões de reais.