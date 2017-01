Promotor argentino pede prisão de executivos do Uber no país

Buenos Aires – Um promotor argentino pediu nesta segunda-feira a prisão de executivos do Uber e a corte ordenou que o aplicativo móvel da empresa fosse desativado.

Em abril de 2016, um tribunal em Buenos Aires determinou que a empresa não estava autorizada a operar no país.

“Executivos do Uber nunca interromperam suas infrações e continuaram ignorando completamente as ordens judiciais, prosseguindo com atividade ilegal”, diz um comunicado divulgado no site da promotoria da cidade.

A juíza local Maria Fernanda Botana ordenou que o aplicativo fosse suspenso em toda a Argentina, de acordo com o documento.

O Uber não estava imediatamente disponível comentar.