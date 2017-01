Proibida cria cerveja “delicada” para mulheres e irrita público

O ano começou agitado para o mercado de comunicação. Se a polêmica do inicio da semana girou em torno da campanha “Gente boa também mata”, do Ministério dos Transportes, nas últimas horas as discussões se voltaram para um novo produto da cerveja Proibida: uma bebida criada “especialmente” para mulheres.

“Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher, uma cerveja delicada e perfumada, feita especialmente para você mulher”, diz a marca através de um post no Facebook.

Depois do anúncio da “novidade” nas redes sociais, não demorou muito para que a publicação ganhasse mais de dois mil comentários, incluindo a indignação e a ironia de dezenas de mulheres.

“Vou comprar canudinhos cor-de-rosa pra tomar nessa longneck com esse rótulo muito feminino (olha como pensam em tudo!), na cor rosa perolado. Onde será que tem um bar de mulher, com mesa de mulher, com cadeira de mulher, com maquininha de cartão pra mulher, pra gente poder experimentar??? Tô muito curiosa!!! O MACHISMO NOSSO DE CADA DIA!”, comentou uma seguidora da marca no Facebook.

Outro comentário também fala sobre a incoerência da segmentação. “Cervejeiro que é cervejeiro desenvolve sabores para agradar paladares e não gêneros. Obrigada, Proibida, por expor vosso desconhecimento no setor. Buscarei marcas mais profissionais”.

O Adnews entrou em contato com a assessoria de imprensa da marca, que prepara um posicionamento oficial para encaminhar para os veículos nos próximos minutos.

O que você achou da segmentação da cerveja?