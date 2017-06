Produção de petróleo da Petrobras no Brasil sobe 3,9% em maio

São Paulo – A produção de petróleo da Petrobras no Brasil em maio atingiu uma média de 2,18 milhões de barris por dia (bpd), alta de 3,9 por cento ante abril, informou a companhia em nota nesta segunda-feira.

Já a produção total de petróleo e gás natural da companhia somou 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,68 milhões boed no Brasil e 120 mil boed no exterior.

A companhia destacou que o resultado deve-se principalmente ao início da produção de mais um projeto no sul do campo de Lula, na Bacia de Santos, com a plataforma P-66, no pré-sal, e à entrada de um novo poço produtor no campo Marlim Sul, na Bacia de Campos, além do retorno de plataformas após parada para manutenção em Marlim e no campo de Lula.

A produção de petróleo e gás operada pela companhia na camada pré-sal em maio foi de 1,57 milhão de boed, alta de 5,1 por cento na comparação com abril. Já na comparação com maio de 2016 houve aumento de 37 por cento na produção do pré-sal, destacou a Petrobras.

Já a produção de gás natural da Petrobras no Brasil, excluído o volume liquefeito, somou 78,9 milhões de metros cúbicos/dia, alta de 0,5 por cento na comparação com o mês anterior.

No exterior, a Petrobras produziu ainda 65 mil bpd de petróleo em maio, alta de 1 por cento ante abril, com a entrada em produção de um novo poço no campo Saint Malo, nos Estados Unidos.

A produção de gás natural no exterior somou 9,3 milhões de metros cúbicos/dia, montante 3 por cento abaixo do produzido em abril, “consequência, principalmente, da menor demanda da produção de gás na Bolívia”, segundo a companhia.