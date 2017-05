Produção da Petrobras atinge 2,805 mi de barris por dia

São Paulo – A Petrobras produziu um total de 2,805 milhões de barris por dia de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior nos primeiros três meses deste ano, o que representa um ganho de 7% em relação a igual intervalo do ano anterior.

Na comparação com os 2,869 milhões de barris por dia verificados no quarto trimestre de 2016, houve queda de 2%.

A produção média de petróleo da companhia no Brasil, de janeiro a março, foi de 2,182 milhões de barris por dia (bpd), 10% acima do registrado em igual intervalo de 2016.

Já a produção total de petróleo da Petrobras, no primeiro trimestre, atingiu 2,248 milhões bpd, com aumento de 9% contra o mesmo período do ano anterior.

A produção de derivados atingiu 1,811 milhão de barris por dia no período em questão, com recuo de 8% ante igual intervalo de 2016.