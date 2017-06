Procuradoria do Equador fecha acordo de leniência com Odebrecht

Quito – O procurador-geral do Equador, Carlos Baca Mancheno, informou nesta sexta-feira que o país fechou um acordo de leniência com a Odebrecht, que facilitará as investigações sobre os supostos pagamentos de propina a funcionários públicos equatorianos por parte da construtora brasileira.

Em pronunciamento à imprensa no aeroporto de Quito após chegar de viagem do Brasil, Baca Mancheno disse que nos últimos dias também conseguiu obter provas importantes sobre este caso, no qual certamente surgirão novos envolvidos.

A Procuradoria, após vários meses de trabalho, “assinou um acordo macro de cooperação com a Odebrecht e com os executivos e ex-executivos da empresa”, explicou.

Este acordo, acrescentou, possibilitará à Procuradoria equatoriana ter acesso a “todas as evidências” que permitam “levar à justiça as pessoas que participaram deste esquema de corrupção transnacional”.