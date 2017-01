Procurador decidirá sobre prisão de chefe da Samsung até domingo

Seul – A procuradoria especial da Coreia do Sul irá decidir se pede a prisão do chefe do Samsung Group, Jay Y. Lee, dentro de dois dias, disse nesta sexta-feira um porta-voz da equipe de investigação.

O executivo de 48 anos foi citado por suspeitas que incluem suborno e perjúrio e foi questionado por mais de 22 horas no início desta sexta-feira.

Lee Kyu-chul, porta-voz da procuradoria especial, disse durante entrevista coletiva regular que a decisão final ainda será feita sobre um pedido de prisão. A decisão pode ser feita até domingo, disse.

Procuradores tentam determinar se pagamentos de cerca de 25 milhões de dólares feitos pela Samsung para fundações e empresas apoiadas por uma amiga da presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, tinham ligação com uma decisão de 2015 do Serviço Nacional de Pensão de apoiar uma fusão controversa de duas afiliadas do grupo Samsung.